Borsa: Europa male dopo Wall Street, Milano -2,8%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - L'avvio negativo di Wall street ha ulteriormente appesantito le Borse in Europa, dove Milano è la peggiore. Piazza Affari ha raggiunto una perdita del 2,8%, seguita da Amsterdam e Parigi che cedono circa due punti percentuali e mezzo, con Amsterdam in calo del 2,2% e Madrid di due punti. Prova ancora a tenere Londra, che scende dello 0,8%.

A pesare sempre le incertezze sulle conseguenze della guerra in Ucraina e l'attesa sulle linee guida della Fed in politica monetaria, con i tassi di interesse dei titoli di Stato europei sotto tensione: il Btp a 10 anni ha raggiunto un rendimento del 2,37%. In Piazza Affari, tra diverse sospensioni in asta di liquidità, sempre pesanti Stellantis (-5%), Iveco (-4,9%) e Pirelli (-4,8%), con le banche generalmente più deboli del listino generale. (ANSA).