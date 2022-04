Borsa: Europa in calo, Parigi -1% in attesa elezioni

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Si amplia il calo nella seduta di Borsa dei mercati del Vecchio Continente. L'indice della City cede lo 0,4%, Madrid lo 0,8%, Milano l'1,3%, Francoforte l'1,2% e Parigi l'1,12 per cento. Sotto pressione i tecnologici ma anche il settore auto e lusso. Segni di nervosismo in generale sul listino francesi in attesa delle elezioni.

"Il focus di oggi sarà sulle minute della riunione politica della Fed di marzo, che dovrebbero svelare i dettagli dei suoi probabili piani per ridurre il suo enorme bilancio mentre i responsabili politici devono far fronte all'inflazione più alta degli ultimi quattro decenni" commenta un analista.

Con la guerra in Ucraina che fatto salire i prezzi delle materie prime gli investitori sono anche preoccupati per l'impatto dell'inflazione sui margini di profitto delle aziende.

