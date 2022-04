Borsa: Europa cauta, guarda a Fed

(ANSA) - MILANO, 06 APR - La seduta per le Borse in Europa si apre in calo con gli occhi puntati alla Fed che oggi pubblicherà i verbali della riunione del 16 marzo, con il comitato che ha alzato i tassi di 25 punti base e potrebbe dare indicazioni sulla probabilità di un aumento di 50 punti base. Parigi apre a quota 6.634,83 (-0,16%), Francoforte in calo dello 0,15% a quota 14.402 e Londra a -0,06% a 7.609 punti. (ANSA).