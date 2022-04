Ue, limiti emissioni a grandi allevamenti e giga-factories

Gli allevamenti con oltre 150 bovine da latte, le attività estrattive e le giga-factories che dovranno produrre le batterie Ue sono tra i nuovi settori coperti dalla Direttiva Ue emissioni industriali. Lo propone la Commissione europea. La Direttiva stabilisce i principi per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni dei grandi impianti industriali. Le nuove norme prevedono anche un portale col quale i cittadini potranno accedere ai dati sui permessi rilasciati ovunque in Europa e ottenere informazioni dettagliate sulle attività inquinanti nelle loro immediate vicinanze.