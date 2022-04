Spread Btp-Bund: in rialzo sopra 162 punti

(ANSA) - MILANO, 05 APR - I titoli di Stato proseguono la seduta in tensione, in vista delle future mosse delle banche centrali e guardando ai possibili impatti di nuove sanzioni alla Russia. In netto rialzo il rendimento del decennale italiano, al 2,199%, rispetto al 2% d'inizio seduta, stabile sulla chiusura del giorno prima, così come altri in Europa, da quelli della Francia (1,11%) a quelli di Spagna (1,558%) e della Grecia (2,590%).

Continua a risalire il differenziale tra Btp e Bund e nel primo pomeriggio fa segnare 162,3 punti, rispetto ai 154 dell'apertura e ai 156,5 punti della chiusura del giorno precedente. (ANSA).