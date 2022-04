Polonia blocca l'adozione della minimum tax in Ue

La Polonia è stata l'unico Paese Ue a bloccare l'adozione oggi all'Ecofin dell'accordo globale sulla minimum tax per le multinazionali. La ministra delle Finanze polacca, Magdalena Rzeczkowska, ha affermato che, nonostante gli emendamenti, Varsavia è preoccupata dalle diverse tempistiche per l'adozione dei due pilastri della riforma. Il compromesso "non è una soluzione giuridicamente vincolante per garantire che sia il primo pilastro che il secondo pilastro entrino in vigore allo stesso momento", ha evidenziato.

A quanto si apprende, l'Ungheria oggi avrebbe invece dato il suo benestare ma la sua resistenza politica resta nota.

Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha auspicato che l'accordo possa essere raggiunto al prossimo Ecofin, il 24 maggio.

I motivi che spingono Varsavia a bloccare l'intesa sono "un mistero", ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, che guida la presidenza di turno dell'Ue, dicendosi "assolutamente non convinto" della posizione di Varsavia. "Tutte le difficoltà tecniche sono state risolte", ha spiegato il ministro, ricordando il lavoro di Parigi per rispondere alle osservazioni sollevate negli ultimi mesi e settimane da diversi Paesi come l'Irlanda, l'Estonia, la Svezia e Malta. "Spero che lo spirito irlandese dia ispirazione" a chi ancora si oppone come Varsavia, ha aggiunto. (ANSA).