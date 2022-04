Industria: comincia selezione per primi 150 addetti Bat

(ANSA) - TRIESTE, 05 APR - Comincia oggi la prima fase di ricerca di personale, 150 persone, da parte della Bat (British American tobacco) per il nuovo stabilimento di Trieste, il cui primo edificio sarà terminato entro la fine del 2022. Il piano di assunzioni è stato presentato questa mattina e il processo di selezione sarà supportato dalla Regione Fvg e si tratta di un primo passo verso la creazione di 2.700 nuovi posti di lavoro stimati tra diretti (600) e indiretti.

Nel nuovo Innovation Hub saranno realizzati prodotti "a rischio ridotto", come scrive una nota del Gruppo; esso ospiterà anche una Digital boutique per la trasformazione digitale e il marketing digitale. (ANSA).