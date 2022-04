Gas: in lieve calo l'indice in Europa, a 108,5 euro

(ANSA) - MILANO, 05 APR - In lieve calo il prezzo del gas in Europa, mentre l'Ue valuta come allentare la dipendenza dalle forniture russe. I future ad Amsterdam (-0,9%) scendono a 108,5 punti, così come quelli a Londra (-1,8%) a 242 penny al Mmbtu (unità termica). Entrambi i valori sono ormai ben distanti dai picchi dello scorso 7 marzo, con i rincari dai primi giorni del conflitto in Ucraina, quando erano arrivati rispettivamente a 345 euro e a 800 penny. Si avvicinano lentamente a tornare sotto i 90 euro precedenti la guerra per Amsterdam e ai circa 215 penny di Londra. (ANSA).