Forbes incorona Musk più ricco del mondo,Bezos e Arnault seguono

Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. A incoronare il patron di Tesla per la prima volta è la classifica dei paperoni di Forbes, secondo la quale all'11 marzo Musk valeva 219 miliardi di dollari. Al secondo posto c'è Jeff Bezos con 171 miliardi, mentre in terza posizione di piazza Bernard Arnault con 158 miliardi.

In Italia il piu' ricco è Giovanni Ferrero, il re della Nutella, con una fortuna stimata in 36,2 miliardi di dollari.

Ferrero è al 36mo posto. Leonardo del Vecchio è il secondo più ricco del paese, e 52mo nella classifica generale, con 27,3 miliardi. Lo seguono a distanza da Giorgio Armani con 7,8 miliardi e Silvio Berlusconi con 7,1 miliardi.