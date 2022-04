Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,72%)

(ANSA) - TOKYO, 05 APR - La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, in scia all'accelerazione del listino Nasdaq della tecnologia Usa, mentre rimane la cautela tra gli investitori sull'evoluzione dei negoziati tra Mosca e Kiev per la cessazione delle ostilità nel conflitto in Ucraina. L'indice di riferimento Nikkei guadagna lo 0,72% a quota 27.935,45, con un progresso di quasi 200 punti. Sul mercato dei cambi lo yen tratta a 122,80 sul dollaro e a 134,70 sull'euro. (ANSA).