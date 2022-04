Borsa: Mosca accentua il calo (-4,2%), rublo verso 91 euro

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Torna a peggiorare la Borsa di Mosca (-4,2%) a 2.668 punti, con alcuni titoli particolarmente sofferenti, come Vtb (-8,4%), tra le quattro banche chiave russe verso cui è rivolto il quinto pacchetto di sanzioni annunciato dall'Ue. Altrettanto penalizzata Sberbank (-7,6%), ma sono pesanti le perdite anche per titoli del comparto energia, da Novatek (-6,6%) a Rosneft (-5,1%) e Gazprom (-3,5%), mentre l'Europa cerca di organizzarsi per ridurre la dipendenza dalla Russia.

Per quanto riguarda l'aspetto valutario, il rublo è in rialzo sull'euro, scambiato a 91,3 euro, mentre è stabile sul dollaro, a 83,4. (ANSA).