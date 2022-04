Borsa: Milano nervosa con le banche, piatta Tim

(ANSA) - MILANO, 05 APR - La Borsa di Milano (-0,5%) si mostra nervosa gira in negativo. A Piazza Affari pesano le banche e le utility. Lo spread tra Btp e Bund sale a 163 punti, con il rendimento che sfiora il 2,2% (2,185%).

Scivolano Italgas, Stellantis e Azimut (-2,1%). Tra le banche marciano in negativo Intesa (-1,5%), Unicredit (-0,8%), Mps (-0,5%), Bper (-0,6%). Male anche Snam (-1,3%) e Atlantia (-1%). Piatta Tim (-0,06%), dopo la risposta del fondo americano Kkr.

Andamento positivo per la farmaceutica con Recoardati (+2,3%) e Diasorin (+2,2%). In ordine sparso l'energia con Tenaris (+1,6%), Eni (-0,1%) e Saipem (+0,3%), mentre il prezzo del petrolio continua a salire. (ANSA).