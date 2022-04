Oro: in calo a 1.917 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Quotazioni dell'oro ancora in calo in avvio di settimana. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,39% a 1.917 dollari l'oncia. La tendenza al ribasso dei prezzi ha caratterizzato la scorsa settimana con una riduzione dell'1,7% dopo i forti aumenti sulla scorta dei timori per gli effetti sull'economia della guerra in Ucraina e della fiammata inflattiva. (ANSA).