Nasce a Genova la Cyber Security Academy di Leonardo

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - "Nasce la Cyber & Security Academy di Leonardo", presentata oggi a Genova dalla società dell'aerospazio, difesa e sicurezza. E' un nuovo fronte, con un un programma di formazione che vede già 15mila iscritti, e sulla base della piattaforma di cyber security proprietaria di Leonardo, sul tema della minaccia cyber che "rappresenta uno dei fattori di massima criticità per la sicurezza di un Paese", con - come evidenzia Leonardo presentando l'iniziativa - duemila 'attacchi gravi'' nel mondo nel 2021, per un costo globale di sei trilioni di dollari, e l'Italia "terzo Paese più colpito al mondo da attacchi ransomware".

La Cyber & Security Academy di Leonardo a Genova si presenta come "nuovo polo di alta formazione realizzato dall'azienda per garantire a difesa, pubblica amministrazione, infrastrutture critiche e imprese le competenze e le capacità necessarie per supportare la transizione digitale e fronteggiare le minacce alla sicurezza nazionale". Con un obiettivo: "Quello di rendere la sicurezza cyber un tema sistemico di tutte le organizzazioni".

Il lancio dell'Academy "è un importante tassello della strategia nel digitale di Leonardo che a Genova ha il suo cuore", con l'high performance computer e i Leonardo Labs, sottolinea l'a.d. Alessandro Profumo: sul territorio, per la città, dice l'a.d, può rappresentare "un auspicabilmente importante contributo ad un percorso di sviluppo economico.

Continuiamo a crescere, e qui continuiamo ad attrarre risorse pregiate. E' un tassello in un progetto di insieme che ci sta facendo crescere in questa città e che può essere positivo per Leonardo e per il Paese". (ANSA).