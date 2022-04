Spread Btp-Bund: chiude in salita a quasi 154 punti

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 153,8 punti, in rialzo rispetto ai 146 punti dell'apertura, ma anche ai 149 della chiusura del giorno precedente. Nella seduta ha toccato un picco a 155,3 punti poco dopo le 15.

Sale il rendimento del decennale italiano, che ha chiuso al 2,090%, in aumento rispetto all'apertura di giornata, al 2,03%, che era stabile nel confronto con la chiusura del giorno prima.

Nella seduta ha toccato un picco al 2,145%. In rialzo i rendimenti anche degli altri Paesi europei, dal Bund (0,550%), a quelli di Francia (1,017%) Spagna (+1,468%) e Grecia (2,638%).

