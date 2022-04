Gas: chiude in deciso calo, ad Amsterdam (-10,9%) a 112 euro

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Chiusura di settimana in deciso calo per il prezzo del gas in Europa, dopo un picco di prima mattina. Gazprom aveva interrotto le spedizioni di gas russo in Germania attraverso il gasdotto Yamal-Europe, riprese poi in tarda mattina in senso contrario, ovvero dalla Germania alla Polonia, rispetto alla normale direzione. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, intanto ha chiarito che le forniture non saranno interrotte se i clienti non confermeranno il pagamento in rubli entro il 1 aprile, cioè oggi, quando entra in vigore il decreto firmato il giorno prima da Putin. Nel pomeriggio poi sono arrivate da Gazprom le indicazioni tecniche per il passaggio ai rubli.

Guardando ai future, le quotazioni sono scese in modo consistente ad Amsterdam (-10,9%) a 112,1 euro al MWh. In discesa anche i future a Londra (-14%) a 257 penny al Mmbtu (unità termica). Entrambi i valori sono ormai ben distanti dal picchi dello scorso 7 marzo, con i rincari dai primi giorni del conflitto in Ucraina, quando erano arrivati rispettivamente a 345 euro e a 800 penny. (ANSA).