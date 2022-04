Franco, in Def prossima settimana valori crescita più bassi

(ANSA) - PADOVA, 01 APR - Nel Def della prossima settimana "la crescita verrà rivista significativamente, con valori più bassi". Lo ha annunciato a Padova il ministro dell'Economia Daniele Franco. "Prima degli ultimi eventi - ha ricordato - si preannunciava una ripresa a ritmo sostenuto, la Commissione Ue prevedeva per l'Italia un tasso del 4%. Gli ultimi eventi hanno portato a un deterioramento di queste prospettive". "Dobbiamo essere consapevoli - ha aggiunto - che la nostra economia sta rallentando. Vediamo poi un aumento dell'inflazione, si tratta di certificarla, in questo momento è attorno al 6,7% per l'Itala è un livello che non vedevamo da diversi anni" (ANSA).