Auto: Breton, insegnamento dal Dieselgate, ora siamo pronti

(ANSA) - ISPRA, 01 APR - "Ora siamo pronti e completamente attrezzati per esercitare un controllo sui veicoli che vengono immessi sul mercato". Così il commissario per il Mercato Interno Thierry Breton inaugura a Ispra (Varese) il laboratorio di sorveglianza del mercato dei veicoli, l'ultimo nato dei cosiddetti Vela (Vehicle Emissions Laboratories).

"La Commissione ha tratto insegnamento dal Dieselgate, ci siamo sforzati di rafforzare i requisiti normativi dell'Europa per evitare che tale manipolazione si ripeta. Ed eccoci qui oggi: con le sue due celle di test climatici, questo nuovissimo laboratorio ci porta all'avanguardia delle tecnologie di controllo delle emissioni. Sono fiducioso che il modus operandi sviluppato qui, nei laboratori di Ispra, fungerà da catalizzatore per la sorveglianza del mercato a livello nazionale" ha sottolineato Breton.

"Mi aspetto che gli Stati membri prendano sul serio il loro ruolo e svolgano un'efficace sorveglianza del mercato ora e negli anni a venire. Posso assicurarvi che la Commissione continuerà a svolgere al meglio la sua missione di sorveglianza, anche, se necessario, disponendo richiami o ritiri dal mercato e infliggendo sanzioni" ha aggiunto. (ANSA).