Unicredit illumina cima del grattacielo per Transgender Day

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Il 31 marzo UniCredit ha aderito al Transgender Day of Visibility, una giornata per celebrare gli individui transgender e non-binary in tutto il mondo e un momento per valorizzare l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza e di un continuo progresso per tutti.

A testimonianza dell'impegno nel sostenere e valorizzare la diversità, il gruppo ha introdotto una nuova serie di linee guida per: Linguaggio inclusivo; Processo di assunzioni inclusivo; Gestione della transizione di genere sul posto di lavoro per continuare a costruire e promuovere una cultura dell'inclusione.

La nuova DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) Global Policy e le nuove linee guida di UniCredit sono , si legge in una nota, sono parte della cultura di UniCredit, ossia i principi guida che integrano ogni aspetto del modo in cui la banca opera, all'interno e fuori dal luogo di lavoro.

ll gruppo ha illuminato di bianco rosa e azzurro la sua 'spire' (il pennone del grattacielo) nella sede centrale nel cuore di Milano in onore della Giornata Mondiale della Visibilità Transgender, per difendere i diritti e dare visibilità alle persone transgender e non-binary. (ANSA).