Stellantis: Tavares, "L'Italia per noi è centrale"

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "L'Italia è centrale per Stellantis nell'esecuzione del piano. Questo è il messaggio più importante di questa giornata". Lo ha detto l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, incontrando i giornalisti a Mirafiori dopo il confronto con i sindacati.

"Ci stiamo preparando per essere pronti a vendere 100% nel 2030 veicoli elettrici, stiamo preparando l'azienda - aggiunge -. Tutti gli stabilimenti anche quelli italiani passeranno a stabilimenti elettrici. Italia cuore di questa trasformazione, faremo annunci sito per sito".

"Il nostro approccio è molto concreto, vogliamo che team locali lavorino per raggiungere obiettivi. Non vogliamo essere generici", ha spiegato Tavares che prima ha incontrato i sindacati. "Prevediamo 75 modelli Bev e la maggior parte nascerà in Europa. In Italia Melfi e Termoli sono due casi concreti, continueremo a procedere così. Ci stiamo preparando al divieto dei motori endotermici". (ANSA).