Per vertici Snam Monica De Virgiliis presidente, Venier a.d

Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha indicato i candidati per il consiglio di amministrazione di Snam, di cui detiene una partecipazione tramite Cdp Reti del 31,35%. Monica De Virgiliis è indicata come presidente e Stefano Venier come "candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato".

Per i vertici di Italgas, Cpd ha invece proposto la conferma di Gallo come amministratore delegato, indicando anche in questo caso una donna alla presidenza, Benedetta Navarra. (ANSA).