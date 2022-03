Nasce Minerva Hub, gruppo industriale settori moda lusso

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Nasce oggi dall'unione di un gruppo di aziende italiane della moda e del lusso, Minerva Hub, nuova realtà industriale italiana specializzata in finiture e materiali per manufatti di lusso. Minerva Hub sarà il primo gruppo italiano che riunisce l'eccellenza produttiva al servizio della creatività e della manifattura del lusso. Una nuova presenza nel sistema industriale non solo italiano, che unisce il saper fare delle migliori aziende di settore nelle diverse filiere, con un forte impegno produttivo, economico, di responsabilità sociale e ambientale. Il gruppo Minerva Hub è stato presentato a Milano da Franco Prestigiacomo (ceo di Xenon P.E.), Gianfranco Piras (presidente di XPP Seven) e da Matteo Marzotto (presidente di Ambria Holding). Nasce dalla fusione di XPP Seven e Ambria Holding: due iniziative imprenditoriali che hanno aggregato in questi anni alcune delle migliori aziende del comparto. Il gruppo al momento della sua costituzione conta oltre 101 milioni di euro di ricavi, un portafoglio di circa 1000 clienti e 434 occupati diretti. Questi numeri derivano dall'attività di Galvanica Formelli (Arezzo), Koverlux (Bergamo), Quake (Vicenza), Sp Plast Creating (Fermo), Zeta Catene (Arezzo), Zuma Pelli Pregiate (Pisa).

Primo obiettivo della società è quello di coordinare, integrare e potenziare l'attività delle aziende controllate, per fornire prodotti e servizi eccellenza ai propri clienti. Marchi globali, garanti di creatività, qualità, innovazione. Minerva Hub è forte di capacità tecnologica che si integra con potenzialità e flessibilità produttiva, caratteristiche in grado di offrire al mercato un servizio sostenibile e responsabile dal punto di vista economico, ambientale e territoriale. Il suo scopo è quello di realizzare una piattaforma al servizio dei brand del lusso in grado di offrire soluzioni complete e coordinate dalla migliore manifattura italiana. Le aziende del gruppo, operano prevalentemente nel fashion-luxury market ma hanno presenze e capacità notevoli anche nei segmenti più elevati del design, dello sportswear, della cosmetica, del jewelry, dell'automotive.

