Cambi: euro in rialzo sul dollaro a 1,1165

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Quotazioni dell'euro in rialzo sul dollaro in avvio di giornata con la moneta unica europea che passa di mano a 1,1165 in aumento dello 0,8% sul valore di ieri sera a New York. Scende invece la valuta europea nei confronti dello yen a quota 136,1, con un calo dello 0,88%. (ANSA).