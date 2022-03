Borsa: Europa in cauto rialzo, Mosca +2%

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - 'Avvio in cauto rialzo per i mercati azionari in Europa mentre a est la Borsa di Mosca corre (+2,2% a 2.568 punti) dopo la revoca del divieto di vendita allo scoperto per gli operatori professionisti, inclusi broker e banche, su alcune dei più pesanti titoli, tra cui Gazprom e Sberbank, mentre i clienti dei broker, inclusi gli investitori al dettaglio, continueranno a essere limitati nello 'short'.

Anche l'orario di negoziazione sarà esteso da una sessione ridotta di quattro ore al programma regolare dalle 9:50 alle 18:50 ora di Mosca. Intanto Londra apre in rialzo dello 0,25%, Parigi dello 0,26%, Francoforte dello 0,47% e Milano dopo un avvio incerto ora sale dello 0,12 per cento. (ANSA).