Gas, perquisizioni Ue in uffici Gazprom in Germania

L'autorità antitrust Ue, in collaborazione con i colleghi tedeschi, ha perquisito gli uffici di Gazprom in Germania. Lo si è appreso a Bruxelles, dove la Commissione europea ha diffuso una nota in cui parla di '"ispezioni a sorpresa" condotte in Germania "nelle sedi di alcune società attive nel campo della fornitura, trasporto e stoccaggio di gas naturale".

Lo scorso gennaio la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager aveva chiesto a diverse società operanti nel settore del gas, tra cui la russa Gazprom, di dare informazioni sui problemi registrati nelle forniture, problemi che sono stati alla base degli aumenti dei prezzi del gas già registrati all'epoca,.

Nella nota di oggi la Commissione non cita esplicitamente Gazprom, ma indiscrezioni rimbalzate sui media internazionali indicano che le perquisizioni hanno riguardato proprio gli uffici del gigante energetico russo in Germania, Paese collegato alla Russia da più gasdotti, tra cui il Nord Stream 1.