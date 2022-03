Corte dei Conti, Pnrr in linea con tempi ma sfida complessa

L'attuazione del Pnrr "sta procedendo senza particolari ritardi", è "in linea coi tempi ma la sfida è complessa". E' quanto afferma la Corte dei Conti che ha pubblicato la relazione di avvio dell'attività di controllo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si nota che la fitta rete di obiettivi europei e nazionali "assolve a funzioni diverse ma complementari, per assicurare sia il contributo atteso degli attuatori effettivi degli interventi, sia un'efficace collaborazione tra diversi soggetti e livelli di governo. Un dialogo istituzionale che, se non adeguatamente coordinato, potrebbe condizionare il buon esito della misura".