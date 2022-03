Borsa: Europa in calo dopo gelo Mosca su tregua, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Si confermano in calo le principali borse europee dopo il gelo giunto da Mosca all'indomani del primo giorno di negoziati a Istanbul. Dopo che il Cremlino ha escluso che vi sia una svolta sulla guerra in Ucraina Milano cede lo 0,45%, Parigi e Madrid l'1% circa, Francoforte l'1,4% mentre Londra si muove in cauto rialzo (+0,13%). Negativi i futures Usa dopo il dato sul Pil trimestrale Usa (+6,9%) inferiore alle stime degli analisti. Stabile a 148,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,04 punti base al 2,175%. (ANSA).