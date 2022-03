Spread Btp-Bund chiude in calo a 148 punti,rendimento a 2,1%

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 148 punti, rispetto ai 152 della chiusura di ieri e dei 151 punti dell'inizio di giornata. Il rendimento del decennale italiano conclude la seduta stabile al 2,11%.

In tensione i tassi dei titoli di Stato dei Paesi 'periferici' con la Spagna che sale all'1,49% e la Grecia al 2,82. In flessione il rendimento del treasury americano che scende al 2,407%. (ANSA).