Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,27% a 25.022 punti. Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Parigi guadagna l'1,31% a 6.675 punti, Londra lo 0,83% a 7.532 punti, Francoforte l'1,22% a 14.592 punti e Madrid l'1,11% a 8.458 punti.