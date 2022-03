Borsa: Europa mette il turbo, listini oltre 3%

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Le Borse europee mettono il turbo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in forte rialzo. I listini del Vecchio continente si muovono con un rialzo di oltre il 3%, spinti dai negoziati tra Russia e Ucraina. Si guarda anche all'andamento del prezzo del petrolio e del gas ed i rendimenti dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna il 2,1%. Toniche Milano (+3,1%), Parigi (+3,4%), Francoforte (+3,1%), Madrid (+3%) e Londra (+1,3%). I listini sono spinti dai comparti delle auto (+6%), le banche (+4,1%) e le utlity (+1%). In rosso l'energia (-1,3%). Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1117 a Londra. (ANSA).