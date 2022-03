Borsa: Europa chiude tonica con negoziati Russia-Ucraina

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Le Borse europee chiudono in sostenuto rialzo e guardano con fiducia ai negozia tra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra. L'attenzione degli investitori si concentra sugli effetti delle sanzioni mentre il petrolio prosegue in calo e il gas in rialzo. In questo contesto Mosca ribadisce il pagamento del gas in rubli. Mentre i mercati azionari hanno concluso una seduta all'insegna del buonumore torna il nervosismo sui rendimenti dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,74%. Bene Parigi (+3,08%), Francoforte (+2,79%), Madrid (+2,98%), Londra (+0,86%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1116.

(ANSA).