Benzina: prezzo settimanale cala 1,870 euro con tagli accise

I prezzi settimanali dei carburanti registrano il taglio delle accise varato dal governo e tornano ai livelli di circa un mese fa. Secondo le rilevazioni del Mite, la media dei sette giorni tra il 21 e il 27 marzo è per la benzina in self service di 1,870 euro al litro, in calo di 26,7 centesimi rispetto alla settimana precedente, pari a una riduzione del 16,6%. Il diesel, sempre al self service, è sceso a 1,858 euro al litro, anche in questo caso in calo di 26,7 centesimi, pari a -16,7%.