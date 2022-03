Oro: in netto calo a 1.935 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Quotazioni dell'oro in netto calo in avvio di settimana dopo le fiammate alla luce delle incertezze dettate dalla guerra in Ucraina. Il lingotto con consegna immediata cede l'1,14% e sui mercati asiatici passa di mano a 1.935 dollari l'oncia.La scorsa settimana le quotazioni erano salite dell'1,9%. (ANSA).