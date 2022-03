Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a petrolio e gas

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Le Borse europee avviano in rialzo la prima seduta della settimana. La guerra in Ucraina resta al centro dell'attenzione degli investitori con gli effetti delle sanzioni alla Russia. I mercati si avviano sulla strada del rialzo con il prezzo del petrolio e del gas in calo, mentre i future di Wall Street proseguono in terreno negativo. Da oggi l'apertura dei mercati Usa torna alle 15:30.

Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,49%), Parigi (+0,38%), piatta Londra (+0,03%), Madrid (+0,29%). (ANSA).