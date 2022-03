Piaggio: arriva lo scooter a tre ruote della Croce Rossa

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - In occasione della festa per i 30 anni del Servizio Nazionale di Emergenza Territoriale (118) è stato presentato lo scooter a tre ruote Piaggio in dotazione alla Croce Rossa Italiana.

Rispetto a un classico Piaggio Mp3, l'allestimento prevede luci a led lampeggianti e sirene anteriori, asta telescopica elettrica con luce lampeggiante led a 360 gradi e adesivi ad alta rifrangenza. Inoltre, la combinazione del bauletto e delle borse laterali, aumentano la capacità di carico fino a 142 litri, rendendolo il veicolo adatto a trasportare agevolmente materiale medico per il primo soccorso pre-ospedaliero, defibrillatori, collari da immobilizzazione, set di medicazione, bombole di ossigeno, kit respiratorio e set da infusione.

Il Piaggio MP3 Life Support è già utilizzato dai servizi nazionali di emergenza territoriale di diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Australia e in particolare Israele, che, con oltre 650 mezzi a disposizione, ne ha fatto un vero e proprio fiore all'occhiello della sua flotta di Pronto Intervento.

Grazie alle dimensioni ridotte tipiche di uno scooter, unite alla sicurezza e stabilità che caratterizzano il Piaggio MP3 Life Support, si riducono i "tempi di intervento, potendo così fare la differenza in situazioni di primo soccorso in cui la tempestività è fondamentale", spiega Piaggio in una nota.

