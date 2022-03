Borsa: Mosca chiude in calo, indice Moex -3,6%

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Seduta negativa per la Borsa di Mosca, dopo al riapertura di ieri con un numero limitato di titoli in contrattazione e il sostegno dei fondi di investimento 'governativi': l'indice Moex ha segnato un calo finale del 3,6%, mentre l'Rts in dollari ha concluso con un ribasso del 2,7%.

Tra i titoli principali, scivolone per la linea aerea Aeroflot, che ha ceduto il 18%, con Gazprom in calo finale del 12%. Ha invece tenuto Rosneft, in rialzo di un punto percentuale, con Novatek in aumento del 4%. (ANSA).