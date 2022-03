Gas: Bonomi, Draghi spinga per tetto europeo al prezzo

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Mi aspetto che oggi al Consiglio europeo il presidente Draghi cerchi di far passare la posizione che abbiamo la necessità di un tetto europeo al prezzo del gas", il costo dell'energia "è a livelli folli e ingiustificati. E' in corso una speculazione fortissima". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Rtl. L'Italia, aggiunge, "deve portare una posizione molto forte in Europa. Capisco che i tedeschi vogliono tenere una posizione più morbida perché sono più dipendenti di noi dal gas e carbone russo, però o giochiamo tutti nello stesso campo o non è che l'impresa italiana può essere sempre la più penalizzata". (ANSA).