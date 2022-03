Fincantieri: Bono, in 2021 Ebitda supera guidance

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAR - "Nel 2021 abbiamo raggiunto un ebitda a 495 milioni, con un margine del 7,4%, superando la guidance per quest'anno". Lo ha detto l'a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono, aprendo la conference call del Gruppo con gli analisti, all'indomani dei conti 2021 chiusi con un utile di 22 milioni. Bono ha detto di essere "molto orgoglioso" perché, "anche in un anno ancora condizionato dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi delle materie prime, noi, in Fincantieri, abbiamo ottenuto un risultato eccellente". Siamo "riusciti a preservare i nostri ordini e le nostre operazioni, mantenendo la nostra forza lavoro al sicuro", ha aggiunto.

