Danieli, impianto per Nucor (Usa) da 650 milioni dollari

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAR - La definiscono la commessa più cospicua a livello mondiale per macchinari e automazione degli ultimi 20 anni. E' quella che si è aggiudicata la Danieli di Buttrio (Udine): 650 milioni di dollari per fornire alla Nucor Corporation, produttore di acciaio leader negli Usa, la tecnologia per realizzare un impianto nel West Virginia per la produzione di nastri di acciaio di qualità laminati a caldo e per due impianti per nastri d'acciaio laminati a freddo. Lo rivela il quotidiano friulano Messaggero Veneto.

L'impianto Qsp-Due Danieli Universal Endless produrrà 3 milioni di tonnellate l'anno di nastri di acciaio di qualità utilizzando, appunto, la tecnologia Danieli Qsp-Due "l'unica al mondo a permettere di laminare in modalità 'coil-to-coil', semi-endless ed endless in un'unica linea", ha spiegato al Messaggero Veneto Gianpietro Benedetti, presidente della Danieli.

Lo stabilimento sarà gestito con le tecnologie di processo avanzate di Danieli Automation basate sull'uso dell'intelligenza artificiale. (ANSA).