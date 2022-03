Borsa: Milano chiude in rialzo con Unipol e Terna, vola Tim

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Piazza Affari archivia un'altra seduta di rialzi, proseguendo nella lenta convalescenza dai forti ribassi accumulati con lo scoppio della guerra in Ucraina.

L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,42%, sospinto da Tim (+8,4%), al centro dell'interesse dei fondi Cvc e Kkr, che dovrà misurarsi con i programmi del governo per la rete unica. Brillanti anche Unipol (+4,1%) e Terna (+2,7%), con il mercato che ha apprezzato l'aggiornamento del piano industriale. Bene le utilities con Snam (+2,5%) e Italgas (+1,6%), in luce Stm (+2,1%), ancora acquisti su Poste dopo i conti (+1,8%), bene gli energetici Enel (+1,1%) ed Eni (0,7%) mentre Generali attende in rialzo (+1%) il piano della lista Caltagirone. Pesano sull'indice, invece, Interpump (-3,1%), Buzzi Unicem (-2,9%) e Saipem (-2,5%) nel giorno in cui il cda si è riunito per approvare piano e manovra finanziaria.

Vendite su Exor (-2%), che ha borsa chiusa ha annunciato i risultati 2021, chiusi con un utile di 1,7 miliardi. Fuori dal Ftse Mib brilla Technogym dopo i conti (+5,6%). (ANSA).