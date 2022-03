Borsa: Milano (+0,5%) tiene con Europa, Mosca a due velocità

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - La Borsa di Milano vede la boa di metà giornata ancora in lieve rialzo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5% ed è sufficiente a farne al momento il listino migliore in Europa. Londra sale infatti dello 0,2%, Amsterdam dello 0,1%, con Parigi e Francoforte piatte. Limata dello 0,1% Madrid.

Nella prima seduta dal 24 febbraio Mosca prosegue il suo andamento in due direzioni: in rialzo del 4% l'indice Moex, in calo dell'8% l'Rts in dollari. L'attesa degli operatori è sempre concentrata sul Consiglio europeo e sul vertice Nato, mentre alla Borsa di Milano spicca Tim che, uscita dall'asta di volatilità, conferma la sua corsa del 9%.

Bene anche Terna (+2,6%), con Eni che cresce dell'1,9%. Riduce le perdite Saipem (-1,2%), scende Interpump (-1,5%), debole Pirelli che cede il 2,2%. (ANSA).