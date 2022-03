Borsa: Europa parte cauta, Amsterdam +0,2%

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente cauti in avvio di seduta: Amsterdam segna un rialzo dello 0,2%, con Parigi e Francoforte che hanno aperto in frazionale crescita dello 0,1%. Piatta Londra, mentre Madrid segna un aumento dello 0,4%.

Sempre forte a Mosca, che ha riaperto oggi, l'indice Moex (+8%), mentre l'Rtsi in dollari perde il 5%. (ANSA).