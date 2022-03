Borsa: Asia stabile in attesa banche centrali, tiene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Seduta calma per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico: Tokyo ha concluso in rialzo dello 0,2%, con Hong Kong che nel finale della sua giornata cede circa mezzo punto percentuale.

In Cina in leggero calo sia Shanghai (-0,6%), sia Shenzhen (-0,7%), con Seul che ha concluso in ribasso dello 0,2%. In marginale aumento (+0,1%) la conclusione dell'indice principale di Sidney, con gli operatori che sembrano ancora attendere segnali più chiari dalla banche centrali.

In lieve crescita i futures sull'avvio delle Borse europee.

(ANSA).