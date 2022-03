++ Pnrr: Mite, proposte per oltre 12 mld per impianti rifiuti ++

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Per i 2,1 miliardi di euro del Pnrr a disposizione per la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti, l'ammodernamento di impianti esistenti e la realizzazione di progetti "faro" di economia circolare sono giunte da tutta Italia 4.114 proposte, per un valore complessivo dei progetti di oltre 12 miliardi. Lo ha reso noto il sottosegretario al Mite Vannia Gava presentando il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Dal Sud il 45% delle proposte a valere sui fondi del Pnrr (1,5 miliardi per Comuni e imprese pubbliche e 600 milioni per le imprese private). (ANSA).