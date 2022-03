Borsa: Europa chiude in calo, pesa rialzo del gas e petrolio

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Le Borse europee chiudono in calo, in linea con l'andamento di Wall Street. Sui listini del Vecchio continente pesa il rincaro di gas e petrolio dopo la posizione del presidente russo Vladimir Putin di far pagare le forniture in rubli e non più in dollari e euro. Gli investitori guardano anche ai prossimi incontri internazionali con le ipotesi di nuove sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina.

Chiudono le contrattazioni in calo Francoforte (-1,31%), Parigi (-1,17%), Madrid (-1,87%), Londra (-0,22%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1005. (ANSA).