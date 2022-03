Borsa: Asia tonica trainata da Tokyo, positiva Sidney

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Mercati azionari asiatici in generale rialzo, trainati dal listino di Tokyo che ha concluso in crescita del 3% anche grazie alla svalutazione dello yen, con la chiusura tonica di Wall street che ha fatto bene a tutte le Borse orientali.

Hong Kong si avvia infatti al finale della sua seduta in rialzo di un punto e mezzo percentuale, con il mercato azionario di Shanghai in crescita dello 0,3% e Shenzhen dello 0,4%. Bene anche Seul, che ha chiuso in aumento dello 0,9%, con Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, salita di mezzo punto. Nell'area del Pacifico qualche vendita sul listino neozelandese, cha ha chiuso in calo dell'1,1%. Poco sopra la parità i futures sull'avvio delle Borse del Vecchio continente. (ANSA).