Leonardo, negli Usa Drs cede Ges per 450 milioni di dollari

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Leonardo Drs, la controllata statunitense di Leonardo, "ha firmato un accordo vincolante per la vendita del business Global Enterprise Solutions (GES) a SES per un importo pari a 450 milioni di dollari". E' il più grande fornitore di comunicazioni satellitari commerciali per il governo degli Stati Uniti e offre comunicazioni satellitari mission-critical e soluzioni di sicurezza di livello mondiale a clienti in ogni parte del mondo. Il closing dell'operazione è previsto per la seconda metà del 2022.

Leonardo "conferma la guidance 2022 relativa all'indebitamento netto di gruppo pari a circa 3,1 miliardi di euro". "La cessione del business GES è un ulteriore passo in avanti nell'esecuzione del piano industriale: stiamo ottimizzando il nostro portafoglio e continuando a concentrarci sul core business", commenta l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo: "L'operazione annunciata oggi - dice - conferma anche l'impegno a raggiungere i nostri obiettivi, in linea con la guidance 2022". (ANSA).