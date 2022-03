Inps: a febbraio 1,1 mln famiglie con Rdc, 583 euro medi

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - A febbraio sono 1,1 milioni le famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza, per oltre 2,4 milioni di persone coinvolte. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza nel quale si chiarisce che rispetto a gennaio c'è stata una riduzione di circa 245mila nuclei, "fisiologica" per l'aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive uniche. L'importo medio percepito è di 583 euro. Nel mese sono stati spesi 646,70 milioni a fronte dei 743,79 spesi a gennaio 2022.

Le famiglie con un solo componente sono 481.864, pari al 43,46% del totale. Le famiglie che percepiscono il sussidio al Sud sono 733.789 (il 66,17% del totale) per 1,748 milioni di persone interessate (il 70,27% del totale). (ANSA).