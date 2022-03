Borsa: Europa sale con banche e auto, cedono titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Sono bene intonate le Borse europee in linea con i futures americani che si muovono in, seppur cauto, rialzo mentre proseguono le vendite sui titoli di Stato, con in testa il Btp italiano, all'indomani delle parole del presidente della Fed Jerome Powell che non ha escluso un nuovo intervento sui tassi con un rialzo dello 0,5% a maggio (dopo l'aumento di 0,25% della scorsa settimana) per tenere a bada l'inflazione. Sui timori che anche la Bce possa adottare un atteggiamento da 'falco' (si scommette entro fine anno su un rialzo dello 0,5%) il rendimento del decennale italiano si muove come ieri ai livelli delle primavera 2020 (al 2,04%) e lo spread col Bund tedesco (che rende lo 0,5%) si attesta a 154,5 punti base.

Sui mercati azionari europei, con Francoforte e Milano in crescita dello 0,74%, Parigi dello 0,56% e Londra dello 0,47%, gli acquisti premiano le banche e titoli ciclici come le case automobilistiche. Frena intanto il rally del petrolio (Wti -0,73% a 111,3 dollari al barile, il Brent -0,8% a 114,7) mentre la Ue potrebbe arrivare a vietare l'import di greggio dalla Russia a quasi un mese dall'invasione in Ucraina da dove non arrivano segnali di schiarita. (ANSA).