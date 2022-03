Fitch taglia stime pil mondo con inflazione e Ucraina

L'agenzia Fitch taglia le stime di crescita mondiali con la fiammata dell'inflazione e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il pil del mondo è atteso crescere quest'anno del 3,5%, ovvero 0,7 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni precedenti, mentre nel 2023 la crescita è prevista al 2,8%, -0,2 punti. Il pil di Eurolandia è stato ridotto di 1,5 punti percentuali al 3,0% nel 2022, mentre la crescita degli Stati Uniti è stata tagliata di 0,2 punti al 3,5%. "Questo riflette i più alti prezzi dell'energia ma anche l'aumento più veloce delle attese dei tassi di interesse negli Stati Uniti", afferma Fitch.



Per Mosca la previsio e e' di un crollo del prodotto dell'8% quest'ann come nella crisi del 1998.



Per l'Italia la previsione e' di una crescita del 2,7% contro un precedente 4,3%.